A Avezinha, jornal mais antigo do Algarve, faz 100 anos

Foi o segundo jornal a ser publicado na região, fundado por quatro mulheres de Paderne, no concelho de Albufeira. O padre da aldeia aceitou ser o director e assim nascia A Avezinha, a 21 de Fevereiro de 1921, pela mão de quatro Marias, com idades entre os 14 e os 28 anos, que assinavam contos e poemas com pseudónimos de nomes de flores. As duas primeiras edições ainda foram escritas à mão, 200 e 300 exemplares esgotados, respectivamente, até que o jornal passou a ser impresso na antiga Tipografia União, propriedade da Diocese do Algarve. O valor das vendas era aplicado no apoio às pessoas carenciadas da aldeia.