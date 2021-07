Barão do Hospital Alvarinho 2020: uma estreia bem prometedora para Monção e Melgaço

Com enologia de Antonina Barbosa, este primeiro Barão do Hospital é um Alvarinho sério, marcado pela estrutura, algum volume de boca, cremosidade crocante, grande sentido gastronómico e potencial de evolução.

Se os vinhos são a sua origem, este teria uma muito longa história para contar. Muita dela ainda preservada no património da propriedade, que desde o século XVII acolhia viajantes e por onde passava a via para Santiago de Compostela. Terá sido ainda nos tempos do Condado Portucalense que D. Teresa, a mãe do rei fundador, Afonso Henriques, a doou à Ordem do Hospital (e depois de Malta) que na Idade Média se dedicava a acolher e dar hospitalidade aos viajantes.