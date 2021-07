Entrevista a Pedro Nuno Santos: “Vamos conseguir tirar muita gente do automóvel e do autocarro para meter no comboio”

Sentado numa das três carruagens Arco já renovadas, o ministro das Infra-estruturas e da Habitação deu uma entrevista ao podcast Sobre Carris onde apresentou a sua visão para o futuro da ferrovia em Portugal. Pedro Nuno Santos afirmou que a sua próxima “batalha” será a concretização do saneamento da dívida histórica da CP e defendeu que “está na altura da rodovia começar a financiar a ferrovia".

Episódio gravado a 23 de Julho de 2021 dentro da carruagem-bar das renovadas Arco. As carruagens estão a fazer a sua renovação no Parque Oficinal de Guifões da CP, no concelho de Matosinhos.

Os podcasts do PÚBLICO dão-lhe 10% de desconto numa nova assinatura do seu jornal. Introduza o código POD10 em publico.pt/assinaturas e usufrua das vantagens de ter o PÚBLICO no ouvido.​

Subscreva o programa Sobre Carris no Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.​