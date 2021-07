Produtores e comerciantes aprovaram 104 mil pipas em 2021, mais 2000 do que no ano passado, mas agora sem reserva qualitativa para controlar o preço.

O Conselho Interprofissional do Instituto do Douro e Vinho do Porto (IVDP) aprovou nesta sexta-feira a produção de 104 mil pipas de mosto para vinho do Porto. Face à campanha do ano passado, a produção de vinho do Porto aumenta quase 2%.