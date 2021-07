Nova Zelândia domina último dia do remo, EUA ficam em branco

A Nova Zelândia dominou nesta sexta-feira o último dia das provas de remo nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, com duas medalhas de ouro e uma de prata, enquanto os Estados Unidos despediram-se sem qualquer presença no pódio.

Os neozelandeses venceram o “single scull” feminino, com Ema Twigg a comprovar o favoritismo, e a prova de oito com timoneiro masculina, acabando por ficar com a prata na final feminina a oito.

Ao todo, a comitiva neozelandesa somou cinco medalhas (três de ouro e duas de prata), seguida dos Países Baixos, também com cinco, mas apenas uma de ouro, e da Austrália, com quatro (duas de ouro).

O último dia ficou também marcado pelo ouro do Canadá, o primeiro desde Atlanta1996 no remo, na final a oito feminina, à frente da Nova Zelândia e da China, respectivamente, pondo fim a três triunfos consecutivos dos Estados Unidos nesta categoria.

As norte-americanas foram apenas quartas classificadas e confirmaram um desempenho para esquecer dos Estados Unidos na modalidade, que ficaram a zero na capital japonesa.

Os Estados Unidos tinham também alguma esperança de chegar às medalhas na final a oito masculina, mas também terminaram no quarto posto.