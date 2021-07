László Cseh, um campeão sem ouro

László Cseh já era careca quando, com 19 anos, se estreou na piscina olímpica ao ar livre de Atenas 2004. E nesta sexta-feira, em Tóquio, o húngaro era o único dos oito finalistas nos 200m estilos que não tinha touca, por ser o único que não tinha cabelo. Já era uma marca registada, um pormenor diferenciador de Cseh entre os deuses da piscina, um grupo do qual ele fez parte durante década e meia. Foram cinco Jogos Olímpicos para o húngaro e seis medalhas conquistadas. Esteve perto, mas nenhuma foi de ouro. László Cseh teve o azar de nadar as mesmas especialidades e ao mesmo tempo que Michael Phelps.