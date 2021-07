Auriol Dongmo e Patrícia Mamona qualificam-se em Tóquio

Auriol Dongmo e Patrícia Mamona qualificaram-se nesta sexta-feira para as respectivas finais, do lançamento do peso e do triplo salto, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E fizeram-no à primeira tentativa, poupando-se para o concurso decisivo.

No primeiro dia do atletismo, a lançadora fez exactamente a marca de qualificação pedida, 18,80m, enquanto a saltadora atingiu os 14,54m no seu primeiro e único ensaio.

No triplo salto, a melhor marca da qualificação pertenceu a Yulimar Rojas, da Venezuela, com 14,77m, com a espanhola Ana Peleteiro (14,62m) e a dominicana Thea Lafond (14,60m) a completarem o rol das saltadoras que conseguiram um registo melhor do que o de Patrícia Mamona.

"É obviamente positivo. Foi uma qualificação muito mental, queria concentrar-me no meu salto. Foi com essa mentalidade que vim para cá, de qualificar-me o mais rápido possível para depois poder descansar um bocadinho”, explicou Patrícia Mamona, em declarações à RTP.

“Agora vou pensar em relaxar, descansar e focar-me naquilo que quero fazer. Acho que estou a valer muito mais do que 14,66m e quero lutar pela melhor classificação e representar Portugal da melhor maneira”, concluiu.

Evelise Veiga também esteve na qualificação do triplo salto, mas o seu melhor, 13,93m, não chegou para estar na final olímpica.