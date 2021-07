Amorim reforça responsabilidade e garante Sporting ainda melhor

Rúben Amorim assumiu esta sexta-feira que o Sporting terá "responsabilidade" acrescida na época que arranca já este sábado (20h45, TVI), em Aveiro, com a Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Sp. Braga, considerando que os campeões nacionais estão "muito melhores”.

Na antevisão ao desafio com os bracarenses, pouco se falou do duelo marcado para o Estádio Municipal de Aveiro, com as questões a centrarem-se nalgumas individualidades do plantel “leonino” e em comparações com a época transacta.

"O Sporting parte mais forte do que estava no ano passado. Neste momento, não há qualquer dúvida de que estamos muito melhores”, garante o técnico “leonino”, sustentando a afirmação num conjunto de melhores jogadores e “com mais experiência”.

Responsabilidade foi a palavra que marcou a conferência de imprensa no auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade, e Rúben Amorim justificou o porquê.

"Falo em responsabilidade porque no ano passado ninguém dava nada por nós. Temos de apresentar uma forma de jogar ainda melhor. Portanto, a responsabilidade aumenta. Não estamos ao mesmo nível dos nossos rivais, nem temos o mesmo orçamento, nem a mesma experiência”, explicou.

Amorim insistiu no tema, uma vez que os “adeptos querem ver algo mais” e para que “ninguém se agarre a um título, que já passou, se algo correr mal”.

Sobre o Sp. Braga, o ex-técnico dos minhotos lembra que o adversário “cresceu muito e conhece a forma de jogar” do Sporting, pelo que “não haverá lugar a ilusões diante um oponente que será preciso ter em conta em todos os jogos”.

A Supertaça terá como ponto alto o regresso dos adeptos aos estádios. "Os jogadores são inteligentes, mas ainda não viveram isso. Têm de estar preparados. Em alguns momentos vamos sentir assobios, sabem que vão passar por isso. Temos de estar preparados, faz parte de jogar num clube grande, mas o pensamento aqui é muito positivo”, observou.

A saída do médio João Mário para o rival Benfica foi outro dos temas abordados pelo treinador campeão nacional, que indicou as diferenças para os nomes que ficaram no plantel, casos de Daniel Bragança, Matheus Nunes e Bruno Tabata.

“O João Mário tem uma experiência diferente, muitos anos ao mais alto nível. Segura bem a bola. O Dani tem um talento enorme, margem de crescimento muito grande. O Matheus é muito mais rápido, muito mais forte a jogar entre linhas, a receber a bola e a arrancar para ir para o espaço. O Sporting está bem, não carece de qualquer outro tipo de jogador para o meio-campo. E temos o Tabata, o melhor dos médios a jogar de costas para a baliza”, concluiu.