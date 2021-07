Sexta, na TV: entre A Maldição de Larry e a de Jungle Cruise, há viagens, escultura e algum veneno

CINEMA

A Maldição de Larry

TVCine Top, 21h30

Diagnosticado com autismo durante a infância, Oliver sente-se pouco adaptado ao mundo que o rodeia. Ostracizado pelos colegas de escola, que não conseguem perceber as suas peculiaridades, ele anseia por um amigo. Um dia, enquanto brinca com o tablet, é surpreendido por uma voz que o chama para brincar. É assim que começa um pesadelo onde a criança e todos os que o rodeiam são assombrados por Larry, um monstro triste e solitário que, através do aparelho, encontra uma passagem para o mundo real. Um filme de terror sobrenatural com assinatura de Jacob Chase que se inspira na curta homónima realizada por si em 2017. As actuações ficam a cargo de Gillian Jacobs, John Gallagher Jr., Azhy Robertson e Winslow Fegley.

Não Me Toques

RTP2, 23h04

Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim, um filme entre o documentário e a ficção que acompanha actores e terapeutas que representam versões de si mesmos perante a câmara de Adina Pintilie. Com isto, a realizadora quer encetar um diálogo sobre o modo como parecemos ter vergonha do nosso corpo e como precisamos de reaprender a senti-lo e, durante o processo, a olhar e a compreender o outro, abraçando a intimidade e a sexualidade como parte da identidade.

Crank - Veneno no Sangue

Hollywood, 21h30

Chev Chelios é um assassino profissional que quer abandonar o mundo do crime por causa da namorada. Mas um dia, ao acordar, descobre que foi envenenado e que morrerá se o seu ritmo cardíaco abrandar. Numa corrida contra o tempo, Chev vai ter de manter os seus níveis de adrenalina elevados, encontrar um antídoto e vingar-se dos criminosos que o envenenaram e que estão também a perseguir a sua namorada.

Jungle Cruise - A Maldição nos Confins da Selva

Disney+, streaming

Desde os anos 1950 que Jungle Cruise é uma atracção dos parques temáticos da Disney, que envolve uma réplica de lanchas a vapor dos anos 1930 para simular descer vários rios asiáticos, africanos e sul-americanos, inspirada em parte no livro African Queen, de C. S. Forester, e na respectiva adaptação ao cinema por John Huston, realizada em 1951. Agora, é a própria atracção que chega ao cinema, com Dwayne “The Rock” Johnson e Emily Blunt nos principais papéis, os do capitão de um barco e de uma cientista que, com o irmão, procura a Árvore da Vida pela selva no início do século XX. É realizado pelo espanhol Jaume Collet-Serra, conhecido pelos thrillers de acção com Liam Neeson e filmes como Orfã.

DOCUMENTÁRIOS

Okavango: O Rio de Sonhos

RTP2, 16h11

Uma série documental de quatro episódios que se debruça sobre um complexo ecossistema e um dos maiores rios do nosso planeta, Okavango, na África Austral. Este nasce nas montanhas de Angola para viajar, depois, pelo interior do Botswana até desaparecer no deserto do Kalahari. A história do rio é contada através do ciclo da vida que se desenrola no seu habitat, da leoa que caça ao antílope que bebe da sua água. A estrutura da série tem inspirações literárias; da ideia de Três Terras de Tolkien (O Senhor dos Anéis), à Divina Comédia de Dante, estando os episódios divididos secções: Alto Okavango, um Mundo Médio e um Baixo Okavango, uma referência ao Paraíso, ao Limbo e ao Inferno.

Bernini - O Êxtase da Forma

TVCine Edition, 22h

As viagens pelo mundo da arte, nesta programação especial que decorre até 3 de Setembro, continuam com uma paragem pelas obras do italiano Gian Lorenzo Bernini, um escultor do período Barroco que terá encetado esse estilo estético. O documentário leva-nos a uma exposição de mais de 60 obras de Bernini na Villa Borghese, em Roma. A académica Katherine Eustace comparou: “o que Shakespeare representa para o drama, Bernini representa para a escultura”.

DESPORTO

Jogos Olímpicos de Verão 2020 - Tóquio

RTP2, 7h e 21h04

Continuamos em dias de provas destes Jogos Olímpicos. Depois de uma manhã dedicada ao que está a acontecer em Tóquio, à noite, exibem-se os melhores momentos do dia.