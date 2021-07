Reabre em São Paulo o museu onde cabe toda a língua portuguesa

Cerimónia oficial de reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, parcialmente destruído por um incêndio em 2015, acontece este sábado. O espaço expositivo traz novidades e o terraço panorâmico fica baptizado com o nome do arquitecto Paulo Mendes da Rocha, que renovou e adaptou o edifício da Estação da Luz a museu, tendo ainda sido Pritzker em 2006, precisamente o ano em que o museu foi inaugurado.