Quando os povos choram os tiranos

Funeral de Estado, de Sergei Loznitsa, acaba com uma “nota de pé de página” a lembrar os crimes de Estaline. É uma declaração do cineasta a garantir que não está a fazer o branqueamento de um tirano. O impacto de Funeral de Estado deve-se a um facto: depois do terror, os soviéticos, os russos e os outros, choraram Estaline. As imagens são brutais porque revelam uma brutal autenticidade.