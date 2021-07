A pintora teimosa

As pinturas de Maria José Cavaco não são uma ilha. Estão casualmente encostadas à parede, como se tivessem descido discretamente para se aproximarem de nós. Também se podem apresentar horizontalmente como uma mesa, com pés e tudo, para nos obrigar a debruçar sobre elas. Algumas surgem emolduradas em caixas com formas de prismas trapezoidais, estratagema que evita que as telas fiquem paralelas à parede. E há as que quererem enganar-nos, disfarçando-se de esculturas.