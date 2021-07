A Casa de Serralves como nunca a vimos

Álvaro Siza guiou uma visita pelo edifício acabado de restaurar e formalizou, na mesma ocasião, uma doação de desenhos e fotos à fundação portuense, onde depositou também maquetes e esquissos dos seus projectos na Ásia com Carlos Castanheira.

O arquitecto Álvaro Siza apresentou esta sexta-feira aos jornalistas o resultado do seu projecto de restauro e adaptação da Casa de Serralves, que a partir desta segunda-feira irá reabrir ao público em todo o seu esplendor, e como poucos se lembrarão de alguma vez a ter visto. Com todas as suas salas visitáveis, inteiramente vazia, e recuperada ao pormenor.