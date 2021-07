Poetas devorados de insatisfação

Dois poetas do período clássico da literatura portuguesa — forma algo antiquada para designar o arco que vai do século XVI ao XVIII — cujas obras poéticas se publicam com alguns meses de diferença entre si. A invulgaridade justificaria já a notícia. Acrescente-se que outra obra de D. Francisco Manuel de Melo regressa também aos catálogos nacionais — e eis-nos perante uma situação deveras invulgar. E que se felicita.