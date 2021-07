A máscara da morte vermelha

Funeral de Estado recupera imagens de arquivo dos dias das exéquias de Estaline, umas a preto e branco, outras a cores. E nestas, nas coloridas, aquilo em que é impossível não reparar é no vermelho. No vermelho, eventualmente (e nalgumas imagens, certamente) “puxado” pelo trabalho de recuperação digital, que faz um contraste incrível com a meteorologia pardacenta do fim do inverno russo (tudo se passa nos primeiros dias de Março), com a dominante cinzenta das cidades industriais da Rússia e de outras repúblicas da URSS (as imagens vão de Minsk a Vladivostoque, passando pelo Azerbaijão, pela Sibéria, e mais além), e até, nalguns casos, com o tom acastanhado que era característico do “sovietcolor” (o processo de cor empregue pelo cinema da URSS, com que presumivelmente estas imagens foram filmadas).