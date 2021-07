Somam-se provas sobre o “poder” das vacinas de ARN-mensageiro

Quase todos os países (mais ricos) já sentiram por esta altura o efeito das vacinas na redução de mortes e casos graves da covid-19. E isso é, sem dúvida, o mais importante para todos. Mas, com esse alívio e com os dados que o tempo vai permitindo juntar, os especialistas em saúde pública já começam a partilhar os resultados de uma análise mais fina sobre a protecção das vacinas. As de ARN-mensageiro, por exemplo, parecem ser mais protectoras na prevenção da infecção ligeira e assintomática. Em Portugal, o Instituto Nacional de saúde Ricardo Jorge (Insa) revelou recentemente um estudo que analisou a efectividade destas vacinas na população acima dos 65 anos. Mas há mais.