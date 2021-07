Documento interno dos CDC alerta que a variante Delta se propaga facilmente como a varicela

Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA estão com dificuldade em comunicar a eficácia das vacinas à medida que aumentam as infecções pós-vacinação pela variante Delta. Documento interno defende o uso universal das máscaras para reduzir a transmissão desta variante.

A variante Delta do coronavírus parece causar doença mais grave do que as variantes anteriores e propaga-se tão facilmente como a varicela, de acordo com um documento interno das autoridades de saúde federais dos Estados Unidos que afirma que os funcionários devem “reconhecer que a guerra mudou”.