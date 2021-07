110 Histórias, 110 Objectos: o violino do Bensaude

No podcast 110 Histórias, 110 Objectos, um dos parceiros da Rede PÚBLICO, percorremos os 110 anos de história do Instituto Superior Técnico através dos seus objectos do passado, do presente e do futuro. Neste primeiro episódio, exploramos a história do violino do Bensaude.

Alfredo Bensaude foi o primeiro director do Técnico, mas não foi “só” o primeiro director do Técnico. Neste episódio, revelamos uma das várias facetas deste engenheiro de minas que foi também... construtor de violinos. Um luthier amador - como o próprio se intitulava - que ao longo da vida construiu sete violinos. Um deles está na posse do Instituto Superior Técnico. Onde? A resposta está neste episódio.

Foto O violino do Bensaude Débora Rodrigues

“Bensaude fez a sua formação no exterior e, quando regressou a Portugal, defendeu um conjunto de ideias, em termos de ensino, bastante disruptivas na altura e que inclusivamente lhe causaram alguns dissabores entre os colegas que não estavam habituados a ideias tão progressistas. Defendia que a formação técnica se faz pela prática, ou seja, com as mãos nas coisas”. Foi com as próprias mãos que Bensaude construiu os seus violinos, um detalhe que Rogério Colaço, actual presidente do IST, considera profundamente simbólico. “É que faz parte da matriz de formação do Técnico, ao longo de mais de um século: a formação pela prática. Os nossos alunos têm que ter acesso a laboratórios, a empresas, e isso vem desde o tempo do Bensaude. O saber é indissociável do saber fazer”.

E a qualidade do objecto? “Não está mal, mas não é assim nada de especial”, brinca Christian Bayon, violeiro profissional e fabricante de violinos e violoncelos. Segura o violino número 3 com as próprias mãos, enquanto o avalia: “É um violino com história, feito por uma pessoa importante para o país”. “É um trabalho de amador muito bem feito, de acordo com as regras. É uma pessoa que se informou, feito com métodos profissionais”, complementa.

Construído em 1904, estimado uma vida inteira e tocado pela última vez em 2011, o violino n.º 3 de Alfredo Bensaude apresenta a sua história no 110.º aniversário do Instituto Superior Técnico. A música que se ouve ao longo do episódio foi tocada pela jovem violinista Maria Madalena Lopes, que nasceu em 2005… 101 anos após a data de construção deste violino.

O podcast 110 Histórias, 110 Objectos é um dos parceiros da Rede PÚBLICO. É um programa do Instituto Superior Técnico com realização de Marco António (366 ideias) e colaboração da equipa do Técnico composta por Filipa Soares, Sílvio Mendes, Débora Rodrigues, Patrícia Guerreiro, Leandro Contreras, Pedro Garvão Pereira e Joana Lobo Antunes.

