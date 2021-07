Mais dez mortes e 3009 casos de covid-19 em Portugal. Internamentos sobem

Há, actualmente, 954 doentes hospitalizados, mais 20 pessoas do que no balanço anterior. Dessas, 208 estão em unidades de cuidados intensivos, mais oito.

Portugal registou na quarta-feira dez mortes e 3009 infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira. No total, desde o início da pandemia já foram reportados 963.446 casos de covid-19 e 17.330 óbitos associados à doença.

O número de pessoas internadas sobe há já cinco dias e estão, actualmente, hospitalizados 954 doentes, mais 20 do que no balanço anterior. Também nas unidades de cuidados intensivos (UCI) se registou um aumento nas hospitalizações e contam-se agora 208 pessoas internadas em UCI, mais oito.

Dos dez óbitos registados, três foram reportados no Norte, três em Lisboa e Vale do Tejo, três no Algarve e um na Região Autónoma dos Açores. Cinco das mortes foram na faixa etária de pessoas com mais de 80 anos (quatro mulheres e um homem). Os restantes cinco óbitos foram em homens: um no grupo etário de 50 aos 59 anos; três entre os 60 e os 69 anos; um com idade entre os 70 e os 79 anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra a maioria dos casos, somando 1156 infecções (38%). Seguem-se o Norte, que reportou 1032 infecções, o Centro com 320, o Algarve (241) e o Alentejo (168). Na Região Autónoma dos Açores foram registados 66 casos e 26 na Madeira.

Recuperaram da doença 2868 pessoas em 24 horas. No total, contam-se 894.555 pessoas que conseguiram recuperar da infecção desde o início da pandemia.

De acordo com a DGS, há 51.561 casos activos da doença, mais 131 em relação a terça-feira. Este número é conseguido depois de subtraídos o número de mortes e de recuperados ao número total de casos.

Os valores da matriz de risco foram actualizados na quarta-feira. O R(t) manteve a tendência descendente, e a incidência a nível nacional subiu ligeiramente: o índice de transmissibilidade é de 1,01 (estava em 1,04) e a incidência subiu de 427,5 para 428,3 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias.

O Conselho de Ministros reúne-se esta quinta-feira para decidir os próximos passos no processo de abertura do país, dois dias depois de especialistas terem sugerido a evolução das medidas de restrição de acordo com a taxa de vacinação contra a covid-19.