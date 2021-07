Um guia, passo a passo, para o caminho da libertação

Quando sair de casa, além da máscara, leve o certificado digital ou o teste negativo. Eles serão cada vez mais precisos. Com a vacinação a avançar esta é a chave para abrir a economia. A pandemia ainda não terminou, mas vai acabar. Costa só não sabe quando, mas tem um plano para lá chegar.

António Costa apresentou esta quinta-feira um alívio nas medidas de restrição, ancoradas no avanço na vacinação. O primeiro-ministro anunciou “três fases de libertação”. As datas-chave são 1 de Agosto, início de Setembro e Outubro. Se a vacinação correr melhor, as novas fases e medidas mais suaves, podem ser antecipadas. Mas o contrário também vale: “Não hesitaremos em parar ou recuar”, se a pandemia se agravar. Preparamos um guião para saber como vai ser a partir de domingo.