Medina volta a contar com o apoio de Jorge Sampaio e Ramalho Eanes

Os dois antigos chefes de Estado gravaram um pequeno vídeo em que elogiam as qualidades do socialista que volta a concorrer a Lisboa.

A dois meses das eleições autárquicas, o candidato do PS à Câmara de Lisboa, Fernando Medina, recebe o apoio dos antigos Presidentes da República, Ramalho Eanes e Jorge Sampaio, tal como aconteceu nas eleições autárquicas de 2017.

A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo semanário Expresso, que conta que o apoio dos dois antigos Presidentes da República é expresso através de um pequeno vídeo que gravaram e que foi publicado nas redes sociais do presidente do município lisboeta.

Ramalho Eanes, evidencia o desempenho de Fernando Medina na gestão da pandemia em Lisboa e realça a “larga experiência política”, “forte carácter” e as “qualidades intelectuais” do candidato socialista que, em 2017 contou com a presença do antigo chefe de Estado na apresentação da sua candidatura autárquica.

O antigo Presidente sublinha que Fernando Medina respondeu à crise com prontidão e mérito e considera que o autarca socialista tem um projecto de inclusão social e modernização económica na cidade de Lisboa.

Jorge Sampaio, que já presidiu à Câmara de Lisboa, antes de ser eleito para a Presidência da República, destaca a “obra feita” e afirma que a gestão de Medina, desde 2015, tem vindo a mudar a cidade para melhor, a partir de “uma visão, forte, moderna, mais sustentável e inclusiva”.

No dia 5 de Julho, Fernando Medina apresentou a sua recandidatura à Câmara de Lisboa, tendo a seu lado o secretário-geral do PS, António Costa.