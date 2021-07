Galriça Neto mantém-se na candidatura de Moedas e diz que “não alimenta guerrinhas”

Isabel Galriça Neto, cabeça de lista à assembleia municipal na coligação PSD/CDS liderada por Carlos Moedas, mantém a sua disponibilidade para ser candidata e “para servir Lisboa”, rejeitando que a sua postura na política seja a de “alimentar guerras e guerrinhas”.

A posição da ex-deputada do CDS é assumida, esta quinta-feira, depois de ter feito um comentário nas redes sociais a propósito do afastamento das listas para a câmara municipal do actual vereador João Gonçalves Pereira. “Pretendo servir Lisboa, ajudar o CDS e o Carlos Moedas, mas não pactuo com esta forma de estar e de pretensamente liderar. Triste...”, escreveu. O comentário foi colocado em resposta a um post de um militante do CDS que se insurgia contra o afastamento de João Gonçalves Pereira “e de outros opositores” das listas para dar lugares “aos amigos”.

Em declarações ao PÚBLICO, a democrata-cristã diz que o seu comentário “é uma coisa lateral e que nunca alimentou nem alimenta guerras e guerrinhas”. Embora ressalve a sua “liberdade” para manifestar uma opinião, a ex-deputada sublinha que não fez referências a nomes: “Não ataquei ninguém”.

Isabel Galriça Neto sublinha que aceitou ser candidata “para mudar Lisboa” e que está empenhada na candidatura. “Estou com Carlos Moedas e com o CDS para servir Lisboa”, reitera, lamentando que não se fale das propostas da coligação para a cidade.

O anúncio da composição das listas da coligação PSD/CDS está a causar polémica entre os centristas com a formalização do afastamento de João Gonçalves Pereira, que é um assumido crítico da direcção de Francisco Rodrigues dos Santos e que foi número dois de Assunção Cristas há quatro anos. Para o seu lugar, o número dois da lista, foi indicado Filipe Anacoreta Correia, presidente do conselho nacional e apoiante da direcção de Francisco Rodrigues dos Santos.

A lista incluiu ainda Diogo Moura, em quinto lugar, e que foi aprovado (tal como João Gonçalves Pereira) pelas estruturas locais como candidatos do CDS. Os críticos das decisões sobre as listas apontam que a liderança de Francisco Rodrigues dos Santos não respeitou as bases; já do lado da direcção argumenta-se que tem de haver renovação e que a direcção pode ter a última palavra sobre as escolhas para uma câmara como a de Lisboa.