Certificado de vacinação passa a ser chave para a liberdade

Não adoptou o tom “irritantemente optimista” com que o Presidente da República se identificou no final do encontro do Infarmed de terça-feira, mas desta vez ― embora não tenha deixado de fazer os seus habituais avisos sobre a possibilidade de se dar “passos atrás” no desconfinamento ― a principal mensagem de António Costa foi a hipótese de se antecipar o levantamento de restrições, se o ritmo da vacinação o permitir. As três fases de desconfinamento arrancam no próximo domingo e em todas elas o certificado de vacinação terá um papel central.