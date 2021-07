Tiago Antunes acusa Rio de querer mudar a Constituição para agradar ao Chega

O secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Tiago Antunes, acusa Rui Rio de propor a revisão da Constituição e do sistema eleitoral como “moeda de troca” para o governo dos Açores. Em declarações ao podcast Política com Palavra do PS, Tiago Antunes lança a suspeita sobre qual é a “agenda escondida” do líder do PSD ao anunciar apenas as propostas mas só as divulgar após as autárquicas.