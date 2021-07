Uma viagem pelos últimos “paraísos naturais” da Terra, a partir de Portimão

À beira do rio Arade, em Portimão, qualquer pessoa pode embarcar numa viagem pelos “paraísos naturais do planeta”, De Pólo a Pólo, do Árctico à Antárctida.

As fotografias são um meio de sensibilização para a importância da preservação ambiental, e deixam um alerta para as ameaças aos nossos ecossistemas, em consequência do aquecimento global, da acção humana e das alterações climáticas.

Entre os animais capturados pela lente dos fotógrafos da National Geographic, o orangotango-de-bornéu, do Sudeste Asiático, exigiu particular persistência. Tim Laman, vencedor do Wildlife Photographer of the Year de 2016, demorou várias semanas a conseguir a fotografia, e recorreu a câmaras controladas à distância para chegar ao topo da árvore, a 30 metros do chão.

A produção de óleo de palma, na Indonésia, está a ocupar hectares das florestas, a destruir o habitat natural e as fontes de alimento destes animais, colocando em perigo a sua sobrevivência. Além das consequências da desflorestação e das culturas intensivas, estas fotografias falam-nos ainda de problemas como a caça aos elefantes no Botswana e a perda de habitat do leopardo-das-neves, na Índia.

A exposição De Pólo a Pólo é promovida pela Fundação La Caixa, em colaboração com o BPI e a Câmara Municipal de Portimão. Com o programa Arte na Rua, lançado em 2006, a Fundação La Caixa quer levar a cultura e a ciência ao espaço público. A exposição inaugurada quinta-feira, 29 de Julho, é gratuita, aberta a todos e pode ser visitada na zona ribeirinha de Portimão até 8 de Setembro.