Uma casa em Braga que “vive do diálogo entre o novo e o antigo”

A Casa na Praça Mouzinho de Albuquerque está situada numa das principais praças do centro histórico de Braga. Embora não estivesse "toda degradada", a casa necessitava de uma requalificação. A intenção do projecto do arquitecto Carvalho Araújo foi "preservar ao máximo a nobreza" da construção, "a volumetria e fachadas existentes", as escadas principais, as alvenarias e o "ambiente mais clássico do interior", reaproveitando o vão do telhado de uma "forma completamente nova".

A casa "vive do diálogo entre o novo e o antigo". No anexo e no exterior, a construção de "apoio de jardim" em betão branco, numa arquitectura mais contemporânea, tira partido da volumetria e das áreas já existentes. "É um espaço dentro do terreno que vai buscar a forma e o perímetro actual, deslocando-se do mesmo e criando um volume autónomo com umas formas mais arrojadas e provocadoras", esclarece Carvalho Araújo.

Ao todo, a casa resulta da "transição entre espaços e da continuidade entre a pré-existência e as novas construções". É destinada a habitação principal, tendo-se procurado responder "a um programa familiar devidamente ajustado às necessidades espaciais e às comodidades actualmente exigidas". A nível da distribuição espacial, e segundo Carvalho Araújo, o afunilamento do lote na fachada tardoz foi "um dos maiores desafios", tentando não se perder no interior "a amplitude original de alguns espaços".

Texto editado por Ana Maria Henriques