Twitter suspende conta de programa de TV venezuelano e Maduro pede regulações restritas

O vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, no poder), Diosdado Cabello, denunciou, na quarta-feira, que a rede social Twitter suspendeu a conta do seu programa de televisão Con el mazo dando.

Em resposta, o Presidente da Venezuela pediu aos deputados que incluam “regulações mais severas” numa reforma da Lei de Responsabilidade Social na Rádio, Televisão e Meios Electrónicos (Lei Resorte).

Nicolás Maduro falava durante o programa Con el mazo dando (Dar com o maço, numa tradução livre), transmitido pela televisão estatal venezuelana, onde questionou Diosdado Cabello sobre a suspensão da conta.

“Vão dizer que, por sermos uma ditadura, vamos pôr regulações. Não! Já existem no mundo regulações muito mais severas do que aqui”, disse.

Aos deputados, também presentes no programa, Maduro afirmou que na Lei Resorte, cujas alterações estão a ser debatidas no Parlamento, “cabem perfeitamente regulações bem restritas para que essas empresas transnacionais que abusam dos povos tenham que cumprir essas regulações”.

Por outro lado, Diosdado Cabello anunciou que a conta do Twitter passava, temporariamente, de @ConelMazoDando a @Mazo4F1 e sublinhou que a suspensão “não ia travar” o programa.