Alerta de tsunami após sismo de magnitude 8,2 ao largo do Alasca

O alerta abrange o Sul e a península do Alasca, que faz parte do chamado Anel de Fogo do Pacífico, zona de grande actividade sísmica e vulcânica entre o golfo do Alasca e a península russa de Kamchatka.

Um sismo de magnitude 8,2 foi registado ao largo da península do Alasca às 22.15 horas locais (7.15 horas em Portugal continental), avançou o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS), levando as autoridades norte-americanas a emitir um alerta de tsunami.

O sismo ocorreu a cerca de 100 quilómetros a sudeste da localidade de Perryville, acrescentou o USGS. O instituto adiantou ainda que o epicentro do terramoto foi localizado a cerca de 35 quilómetros de profundidade e já foram registadas várias réplicas na zona, duas delas de magnitudes de 6,1 e 5,9, segundo a USGS.

Também foi emitido um aviso de vigilância de tsunami para o Hawai pelo Centro Nacional de Alerta de Tsunami do Alasca, uma vez que está a ser analisada a possibilidade de o Hawai e o território de Guam serem afectados pelo sismo.

Foto Mapa do Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS)

As autoridades norte-americanas e canadianas estão também a avaliar o perigo para as zonas que ficam na costa do Pacífico. Do outro lado do oceano, as autoridades japonesas e da Nova Zelândia estão também a analisar a ameaça.

Em 27 de Março de 1964, um sismo de magnitude 9,2 abalou a região de Anchorage, no Alasca. Prolongou-se por vários minutos e desencadeou uma onda destruidora ao longo de toda a costa ocidental norte-americana, causando mais de 250 vítimas.