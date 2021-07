Em família: ordem para mergulhar em passeios, arte, cinema e outras ideias luminosas

PASSEIOS

Observação de golfinhos no Rio Tejo

Durante o Verão

Lembrando que “Lisboa é a única capital europeia onde se podem observar golfinhos em meio selvagem”, o Oceanário junta-se à Terra Incógnita para promover passeios para os avistar. A bordo de uma lancha, onde um biólogo marinho vai conduzindo a observação e lançando curiosidades, é possível observar outras espécies da foz do rio, “como gansos-patolas, andorinhas-do-mar, corvos-marinhos e, por vezes, até tubarões”. Com cerca de 2h30 a 3h de duração, a viagem acontece de sexta a domingo, às 9h30, e custa 48€ para crianças (dos seis aos 12 anos) e 60€ para adultos. Quem quiser combiná-la com uma visita ao Oceanário — e com a oferta de uma t-shirt — paga 67€ e 87€, respectivamente.

Serralves em Luz

29 de Julho a 17 de Outubro

Criar “uma atmosfera mágica” para “descobrir deslumbrantes perspectivas” de todo o parque é a promessa de Serralves em Luz. Desenhada por Nuno Maya — ligado ao festival Lumina e ao ateliê OCubo —, a exposição pontua um percurso de três quilómetros com um total de 24 instalações, conceptualmente regidas pelas estações do ano. Sejam elas estáticas ou estejam elas em movimento, todas se harmonizam com os elementos do parque do Porto, para levar o visitante “a experienciar, de forma original, manifestações luminosas da natureza como o sol, a lua, os reflexos, o arco-íris ou as auroras boreais”. O preço dos bilhetes vai de 9,50€ a 12,50€, excepto para crianças até três anos, que não pagam. Mais informações aqui.

Festa nas Aldeias Históricas

31 de Julho

Linhares da Beira acerta o passo com a festa nas Aldeias Históricas de Portugal, na companhia de Dona Lopa e o Segredo Revelado. Esta e outras lendas do imaginário local inspiram toda uma jornada de actividades, para juntar ao prazer de percorrer as ruas da aldeia em família, à descoberta dos seus recantos típicos e cheios de estórias. O programa culmina num concerto de Moullinex com o castelo como palco (às 21h30). Até lá, há uma mostra de produtos endógenos (das 16h30 às 18h30), uma oficina gastronómica para os conhecer melhor no jardim do Hotel Rural do Inatel (às 18h30) e uma visita orientada e interactiva, com partida do Largo do Castelo (às 19h30). Os visitantes não pagam mas, dada a lotação limitada, têm de fazer inscrição prévia na(s) actividades(s) em que queiram participar (271776307, 275913395, turismo@cm-celoricodabeira.pt ou inovacao@aldeiashistoricasdeportugal.com).

ACTIVIDADES

Verão no Sea Life Porto

26 de Julho a 15 de Agosto

Uma onda de diversões estivais está a inundar o Sea Life Porto. É altura de embarcar em oficinas de pop-ups ou carimbos (dias 2 e 9 de Agosto, respectivamente), aprender sobre sustentabilidade em Há Rio e Mar, Há Lixo para Transformar (3 e 12 de Agosto), vestir a bata de cientista e entrar num laboratório dedicado à água (29 de Julho e 4 e 10 de Agosto) e navegar em workshops e contos proporcionados por um Mar de Experiências (30 de Julho e 5 e 11 de Agosto). As actividades estão incluídas no bilhete para o aquário do Porto (a partir de 9,50€ para crianças dos três aos 12 anos e 13,95€ para adultos). Mais informações aqui.

Brincar na Natureza: Festa dos Sentidos

1 de Agosto

Sessões de ioga para praticar a sintonia com o corpo e a natureza. Eis a proposta desta actividade pedagógica para crianças e famílias, que tem como cenário o Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão. Objectivos: “libertar tensões”, “estimular a criatividade” e, em resumo, “aumentar o bem-estar”. Bilhetes a 7,50€ (criança + adulto) e 3,50€ (adulto ou criança “extra”).

MÚSICA

Manhãs de Jazz na Biblioteca

31 de Julho

Para Mário Laginha, dar música a crianças já deixou de ser uma novidade. Agora, é quase uma especialidade do repertório. O músico volta a atrair as atenções dos mais pequenos para as teclas do seu piano e para o universo do jazz, desta vez com o seu trio e numa manhã passada no jardim da Biblioteca de Alcântara, em Lisboa. Assim chega ao fim o ciclo de concertos comentados, para toda a família, que o Hot Clube tem promovido desde o início do mês, para “dar a conhecer a riqueza desta música, falar um pouco da sua história e contar algumas das suas estórias”. O encontro está marcado para as 11h. A entrada custa 5€, sendo gratuita até aos seis anos.

TEATRO

O Contador - Histórias de Lua / No Fundo do Mar

31 de Julho a 1 de Agosto

O projecto de teatro infantil Estação das Letras instala-se no Museu Abade de Baçal, em Bragança, para contar e representar histórias. “Estás preparado? Vamos voar.” O desafio vem d’ O Contador - Histórias de Lua (para todas as idades), que entra em cena no sábado, às 16h30, e domingo, às 10h30. Sábado traz também um convite para mergulhar No Fundo do Mar. Dirigido a maiores de três anos, está agendado para as 21h30 e apresenta-se como um espectáculo “mágico e sensorial”, em que surgem “inúmeros animais marinhos, cada um deles transmitindo sensações e emoções diferentes e causando as mais variadas reacções”. Os bilhetes custam 5€ e as inscrições (obrigatórias) fazem-se pelo número 964090165.

CINEMA

Monstrinha em Oeiras

4 a 8 de Agosto

A Monstrinha, secção infantil do festival de animação lisboeta Monstra, pode terminar a 1 de Agosto, mas não pára de dar ordem para gritar “acção!”. Basta deslocar o foco para Oeiras, que acolhe uma extensão do festival no relvado do pomar da Quinta Real de Caxias. Aqui serão projectadas cinco sessões de cinema infantil todas as manhãs, às 10h30. Isto enquanto na Junta de Freguesia se realizam outras sessões, mais práticas: oficinas para aprender a fazer animações com o telemóvel (dias 7 e 8, às 10h30). A participação é gratuita, mediante inscrição prévia através do e-mail dtge@oeiras.pt. O cartaz pode ser consultado aqui.

Cinema ao Ar Livre Kids

31 de Julho

Também Lisboa tem direito a filmes para ver ao ar livre com os miúdos. Promovido pela freguesia do Areeiro e exibido no jardim Fernando Pessa, o programa Cinema ao Ar Livre Kids prepara-se para receber, a 31 de Julho, Uma Aventura nos Mares, sobre a primeira viagem de circum-navegação da Terra. As próximas sessões realizam-se a 28 de Agosto, com Cai na Real, Corgi!, e 24 de Setembro, com Robinson Crusoe. As projecções acontecem às 17h e a entrada é livre. No relvado estão assinaladas áreas para os espectadores, para assegurar o distanciamento entre famílias.

VISITA

Immersivus Gallery

4 de Junho a 30 de Setembro

Depois de Lisboa e Porto, a Immersivus Gallery estendeu-se ao Sul para o Verão e instalou-se em Vilamoura, no Centro de Congressos. Mil metros quadrados de projecções em 360 graus dão vida a obras de Claude Monet, Gustav Klimt, Leonardo Da Vinci e Miguel Ângelo, quatro génios da história da arte representados em duas exposições. A galeria está aberta de terça a domingo, com três sessões diárias: 19h15, 20h45 e 22h15 para Impressive Monet & Brilliant Klimt; 20h, 21h30 e 23h para Il Divino Michelangelo & Il Genio Da Vinci. Os bilhetes custam entre 10€ e 15€ (com entrada livre até aos três anos) — valores que podem ser diminuídos aproveitando as promoções anunciadas para a primeira semana de Agosto.

Notícia alterada para dar conta de alterações ao cartaz do ciclo Cinema ao Ar Livre Kids, em Lisboa