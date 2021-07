Teletrabalho deixa de ser obrigatório a partir de 1 de Agosto

A partir deste domingo, 1 de Agosto, o teletrabalho deixa de ser obrigatório e passa a ser recomendado nas actividades onde é possível. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, durante a apresentação do programa de desconfinamento para os próximos meses e que se fará em três fases, tendo como referência a evolução da taxa de vacinação contra a covid-19.

“O teletrabalho passa de obrigatório para recomendado, quando as actividades o permitam”, afirmou António Costa.

A decisão do Governo acabou por não seguir as recomendações dos peritos que, na terça-feira, recomendaram que o teletrabalho se deveria manter “sempre que possível” até que 85% da população estivesse totalmente vacinada.

De acordo com o primeiro-ministro, só em Outubro se atingirá esta taxa de vacinação, pelo que, se a proposta dos especialistas tivesse sido aplicada pelo Governo, apenas nessa altura deveria acabar a obrigatoriedade do teletrabalho nos concelhos com maior risco de contágio de covid-19.

Neste momento, e até domingo, o teletrabalho é obrigatório nos concelhos do continente classificados como sendo de risco elevado e muito elevado, sempre que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de condições para as exercer, não sendo necessário acordo escrito (quando o teletrabalho não é possível tem de haver horários desfasados). Nos restantes concelhos, de risco moderado, o teletrabalho é apenas recomendado e deve seguir as regras previstas no Código do Trabalho, nomeadamente a existência de um acordo escrito entre trabalhador e patrão.

O primeiro-ministro lembrou que “a pandemia não desapareceu” e insistiu que é necessário continuar a adoptar as medidas de protecção individual como a utilização de máscara no espaço público e em espaços fechados, o distanciamento físico e a higiene das mãos.

“O vírus continua activo e nada garante que não possam existir novas variantes. Por estas razões iremos manter uma monitorização da evolução da pandemia e não hesitaremos em parar ou recuar se for necessário”, garantiu.