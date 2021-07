Mercado livre traz poupanças na factura eléctrica entre quatro e 25 euros

Goldenergy, EDP Comercial e Endesa reagiram com melhores ofertas à subida dos preços regulados no início de Julho, concluiu a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Depois de ter actualizado, a 1 de Julho, a tarifa regulada da electricidade, para acomodar a acentuada subida dos custos da energia (que é apena uma das componentes dos preços que os consumidores pagam pelo fornecimento eléctrico), a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) olhou para as novas propostas comerciais no mercado e concluiu quais são mais favoráveis para os consumidores.

Nas contas que a entidade presidida por Cristina Portugal divulgou esta quinta-feira, para os diferentes tipos de consumo, as empresas que souberam reagir com as melhores ofertas à subida da tarifa regulada (em cinco euros por megawatt hora na componente de energia, devido à subida das cotações do gás natural e das licenças de carbono) foram “a Goldenergy, a EDP Comercial e a Endesa”.

Os preços no mercado liberalizado são negociados livremente entre os comercializadores e os clientes e incluem os preços a que os comercializadores compram a energia em mercado para depois vender aos seus clientes, mas também as tarifas de acesso às redes, que são fixadas pela ERSE e que têm de ser pagas por todos, estejam ou não no mercado regulado.

À partida, os preços no mercado liberalizado deverão ser mais atractivos do que a tarifa regulada e a ERSE recomenda que os consumidores comparem preços com a maior frequência possível.

Para este “retrato das novas ofertas disponibilizadas no mercado liberalizado de electricidade para o segmento dos consumidores domésticos”, a ERSE baseou-se na opção horária simples, incluindo serviços adicionais. Foram avaliadas as “ofertas mais competitivas de cada comercializador para os consumidores-tipo 1, 2 e 3 do simulador de preços de energia da ERSE”.

Traduzindo: a reguladora calculou as propostas comerciais mais vantajosas para um casal sem filhos, com uma potência contratada de 3,45 kVA e consumo anual de 1900 kWh; para um casal com dois filhos, uma potência de 6,9 kVA e consumo anual de 5000 kWh, e para um casal com quatro filhos, que paga uma potência de 13,8 kVA e tem um consumo anual de 10.900 kWh.

Goldenergy e EDP destacam-se

“Da análise efectuada conclui-se que, a 22 de Julho, a Goldenergy, a EDP Comercial e a Endesa apresentam as ofertas mais competitivas para os vários consumidores-tipo”, referiu a ERSE, em comunicado.

Considerando o consumo tipo dos casais sem filhos, a ERSE concluiu que a oferta comercial “com menor factura mensal é da Goldenergy (Monoeletrico ACP 2021), com um valor de 33,0 euro/mês, que corresponde a um desconto de 11% e uma poupança mensal de 4,1 euros em relação à tarifa regulada”.

Para um consumo médio de uma família de quatro pessoas, a oferta mais barata é também da “GoldEnergy (Monoeletrico ACP 2021), com um valor de 81,3 euro/mês, que corresponde a um desconto de 12% e uma poupança mensal de 11,3 euros em relação à tarifa regulada”.

Já para um consumo tipo de um casal com quatro filhos, a melhor proposta é da “EDP Comercial (Electricidade – Desconto Amigo), com um valor de 173,6 euro/mês, que corresponde a um desconto de 13% e uma poupança mensal de 25,2 euros em relação à tarifa regulada”.

No cômputo geral, há uma dezena de comercializadores no mercado livre que “apresentam ofertas mais competitivas que a oferta do mercado regulado para o consumidor-tipo 1, e 11 para os consumidores-tipo 2 e 3”.

A ERSE refere que esta análise que permite perceber como comparam as novas ofertas comerciais em mercado, em termos percentuais, face à tarifa regulada “será retomada” no Boletim das Ofertas Comerciais de Electricidade referente ao terceiro trimestre de 2021.