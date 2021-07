Hotelaria aplaude desconfinamento: “Acabou-se a angústia das quintas-feiras”

A substituição de um plano anticovid por concelhos por regras que valem para todo o país foi uma boa decisão, diz o presidente executivo da Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT), que representa cerca de 5000 empresas daqueles sectores. “Um quadro igual para todos e aplicável para Agosto dá-nos estabilidade. Acabou-se a angústia das quintas-feiras em que estávamos a viver todas as semanas”, comenta António Condé Pinto, aludindo às reuniões do Conselho de Ministros em que semanalmente eram revistas as medidas aplicáveis por concelhos para controlo da pandemia.