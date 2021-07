CCP e CGTP saúdam regresso, UGT defende manutenção do teletrabalho por mais tempo

A confederação que representa comércio e serviços e a CGTP aplaudem o fim da obrigatoriedade do teletrabalho a partir de 1 de Agosto. UGT defende que, por uma questão de precaução, o Governo deve sensibilizar as empresas a manterem o regime por mais algum tempo.

