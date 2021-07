Sunisa Lee sucede a Simone Biles e confirma hegemonia dos EUA no all-around

A vitória de Lee mantém o ouro olímpico no concurso feminino na posse dos Estados Unidos, que antes tinham vencido em Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016.

A ginasta norte-americana Sunisa Lee manteve nesta quinta-feira a tradição de domínico dos Estados Unidos no evento all around da ginástica artística, ao conquistar a medalha de ouro em Tóquio.

Sunisa Lee, de apenas 18 anos, sucedeu a Simone Biles (ausente da prova, para descanso emocional) na galeria de campeãs olímpicas, ao terminar a final com um total de 57,433 pontos, impondo-se à brasileira Rebeca Andrade (57,298) e à russa Angelina Melnikova (57,199), que conquistaram a medalha de prata e de bronze, respectivamente.

A vitória de Sunisa Lee mantém o “ouro” olímpico no concurso completo feminino na posse dos Estados Unidos, que antes tinham vencido o all-around em Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016, este último conquistado por Biles, que abdicou de defender o título em Tóquio por razões de ordem psicológica.