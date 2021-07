Portugal pretende medalha equestre de Luciana Diniz

Depois do bronze de Jorge Fonseca, no judo, a cavaleira Luciana Diniz poderá trazer outra medalha para Portugal dos Jogos Olímpicos. Quem o diz é a própria Federação Equestre Portuguesa (FEP), que aponta ao PÚBLICO que pretende melhorar o nono lugar de Luciana nos saltos de obstáculos no Rio, em 2016.

“Se é irreal pensar numa medalha? Não, de todo. Ficámos em nono lugar no Rio e agora queremos fazer mais, quem sabe até uma medalha. É esse o objectivo. A Luciana e o Vertigo [cavalo] tiveram uma preparação complicada, mas estão em muito boa forma”, garantiu Bruno Rente, presidente da FEP, que acrescentou que o cavalo da atleta luso-brasileira “está bem e está alegre”.

Luciana compete em Tóquio no dia 3 (11h de Portugal continental) e, caso se apure para a final, lutará por uma medalha no dia seguinte, novamente às 11h.

No rescaldo do que já aconteceu no Japão, a FEP avançou ainda que os resultados portugueses na dressage – oitavo lugar na classificação colectiva e 16.º lugar de Rodrigo Torres – foram históricos.

“Foram resultados extraordinários e históricos. Claro que queremos sempre mais e um ou outro cavalo poderiam ter sido ainda melhores. Mas foi muito bom”, apontou, lembrando o furor feito pelo cavalo lusitano.

“Foi a melhor classificação de sempre de um cavalo lusitano e não imagina os elogios das equipas e dos juízes a este nosso cavalo. Isto vai trazer gente ao nosso país para competir ou mesmo comprar cavalos lusitanos”, previu.