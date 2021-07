Pedro Fraga e Afonso Costa fecham double-scull ligeiro no 13.º lugar

Dupla portuguesa impôs-se na final C e deixa os Jogos com a sensação do dever cumprido.

Os remadores Pedro Fraga e Afonso Costa venceram a final C do double-scull ligeiro, pelo que saem dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 com o 13.º lugar.

Na pista 3, Fraga e Costa cumpriram os 2.000 metros de prova no Sea Forest Waterfront em 6m24,44s, batendo o Chile, segundo, com 6m31,97s, e a Venezuela, terceira, com 6m36,37s.

A dupla portuguesa tinha falhado as meias-finais, reservada aos 12 melhores, por meros oito centésimos de segundo.

“Não há muito a dizer, provámos que esta [a final C] não era a nossa final. Estamos contentes pela prova sólida, na qual seguimos em primeiro do início ao fim, sempre a controlar perante condições duras. Apesar de tudo, saímos daqui com a sensação do dever cumprido”, resumiu Afonso Costa.

Pedro Fraga, de 38 anos, que completou os seus terceiros Jogos Olímpicos, diz sair de Tóquio “com a consciência tranquila” de ter dado tudo de si, à semelhança do que aconteceu com toda a equipa do remo. “Dentro das condições apresentadas, tentei sempre dar o máximo e o melhor de mim ao grupo e senti que todos fizeram o mesmo. Estivemos sempre unidos até à última remada”, concluiu.