Jorge Fonseca vai combater pelo bronze

Jorge Fonseca falhou a final olímpica na categoria de -100kg nos Jogos Olímpicos. Limitado por uma lesão na mão esquerda, o judoca português foi derrotado pelo coreano Guam Cho e vai disputar uma das medalhas de bronze.

Fonseca sofreu uma lesão logo no início do combate que o limitou muito no embate com o adversário. As dificuldades do português eram visíveis e mal conseguia atacar. A poucos segundos do fim. Cho conseguiu uma projecção pontuada com waza-ari e garantiu a passagem à final.

O adversário de Fonseca no combate pelo bronze será o georgiano Varlam Liparteliani, derrotado na outra meia-final pelo japonês Aaron Wolf.

Fonseca, n.º 2 do ranking mundial, entrou em competição a partir dos oitavos-de-final, mas a sua primeira visita ao tapete 1 do Budokan foi breve. Levou apenas 17 segundos para fazer ippon sobre o belga Toma Nikiforov.

Bem mais demorado foi o combate dos quartos-de-final com o russo Niiaz Iliasov, apenas decidido com 3m55s no golden score.