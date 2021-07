Fonseca continua na rota do ouro, Sampaio eliminada

Jorge Fonseca está a fazer valer o seu estatuto de bicampeão mundial na categoria de -100kg nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O judoca português teve uma manhã irrepreensível no Nippon Budokan, ao vencer os seus dois primeiros combates, mantendo-se assim na rota da medalha de ouro. Já Patrícia Sampaio, em estreia olímpica, ficou-se pelo segundo combate.

Fonseca, n.º 2 do ranking mundial só entrou a partir dos oitavos-de-final, mas a sua primeira visita ao tapete 1 do Budokan foi breve. Levou apenas 17 segundos para fazer ippon sobre o belga Toma Nikiforov.

Bem mais demorado foi o combate dos quartos-de-final com o russo Niiaz Iliasov. Depois de empatados nos quatro minutos regulamentares, o combate avançou para prolongamento. Ainda houve uma interrupção para tratar uma lesão do russo – foram largos minutos em que o português andou de um lado para o outro no tapete. Quando Iliasov regressou, Fonseca conseguiu pontuar com waza-ari estavam decorridos 3m55s no golden score.

Bem mais curto foi o dia de Patrícia Sampaio no Budokan. A combater em -78kg, a portuguesa começou com uma boa vitória na primeira ronda sobre a venezuelana Karen Leon, mas não resistiu no embate dos “oitavos” com a alemã Anna-Maria Wagner. A campeã mundial derrotou a portuguesa em 2m15s.