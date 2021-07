Neemias Queta está perto de ser o primeiro português na NBA, mas quer muito mais que isso

Na NBA, nada é certo até acontecer. Mas tudo indica que a madrugada de 29 para 30 de Julho pode ficar na história do desporto português como o momento da entrada do primeiro basquetebolista português na NBA. Depois de Ticha Penicheiro e de Mery Andrade, na WNBA, é o momento de Neemias Queta, poste de 22 anos, chegar ao patamar mais alto do basquetebol mundial. Para isso, o caminho mais imediato passa por ouvir o comissário da NBA, Adam Silver, ou o comissário adjunto, Mark Tatum, a anunciar que, com uma dada escolha, determinada equipa escolhe “Neemias Queta, do Barreiro, Portugal, e da Universidade de Utah State”.