O caminho de Jorge Fonseca até ao bronze em imagens

A jornada olímpica de Jorge Fonseca fez-se com três vitórias e uma derrota, valendo-lhe a medalha de bronze no torneio de judo nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Ao derrotar o canadiano Shady Elhanas, conquistou o primeiro pódio português nestes Jogos Olímpicos e a terceira medalha para o judo nacional neste evento.

O judoca português teve uma manhã irrepreensível no Nippon Budokan, ao vencer os seus dois primeiros combates, na categoria de -100 kg. Na sua primeira visita ao tapete 1, Jorge Fonseca levou apenas 17 segundos para fazer ippon sobre o belga Toma Nikiforov.

Bem mais demorado foi o combate dos quartos-de-final com o russo Niiaz Iliasov. Depois de empatados nos quatro minutos regulamentares, o combate avançou para prolongamento. Ainda houve uma interrupção para tratar uma lesão do russo – foram largos minutos em que o português andou de um lado para o outro no tapete. Quando Iliasov regressou, Fonseca conseguiu pontuar com waza-ari estavam decorridos 3m55s no golden score.

Falhou a final olímpica na categoria de -100kg, ao ser derrotado pelo sul-coreano Cho Guham na semi-final. Fonseca sofreu uma lesão logo no início do combate que o limitou muito no embate com o adversário. As dificuldades do português eram visíveis e mal conseguia atacar. A poucos segundos do fim, Cho conseguiu uma projecção pontuada com waza-ari e garantiu a passagem à final.

No combate pelo bronze, o português conseguiu um waza-ari a cerca de 30 segundos do final, ainda sofreu uma penalização, mas segurou o resultado e assegurou o pódio. “Estou feliz. Trabalhei para o ouro, infelizmente não correu bem, mas consegui o bronze. Queria muito esta medalha, estava desejoso de a ganhar. Agora vou trabalhar para ir buscar o ouro a Paris”, começou por afirmar Jorge Fonseca, à RTP.