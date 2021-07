O dia em que a música deu nome a um país: Bangladesh

Depois vieram outros, muitos, pelas mais variadas causas. Mas o concerto que teve lugar no Madison Square Garden de Nova Iorque, a 1 de Agosto de 1971 (faz 50 anos no domingo), foi o primeiro de uma série de espectáculos de beneficência organizados por músicos de rock. E num período difícil: os Beatles tinham acabado, as drogas ceifavam estrelas no apogeu (Jimi Hendrix, Janis Joplin), o concerto de Altamont tinha dado um rude golpe nas ilusões de “paz e amor” que vinham de Woodstock e sobre o rock pairava o espectro da decadência ou do fim.