Quinta, na TV: um Baby Driver que rumina sobre O Ano da Morte de Ricardo Reis, entre a sobrevivência e a justiça

CINEMA

Hancock

Cinemundo, 21h

Will Smith veste a pele de John Hancock, um super-herói completamente diferente do habitual. É certo que voa e que tem poderes. Mas ao mesmo tempo é mulherengo, alcoólico e um poço de problemas. Comédia sobre um herói incompreendido, que conta ainda com Charlize Theron e Jason Bateman.

O Ano da Morte de Ricardo Reis

TVCine Edition, 22h10

O filme que termina a retrospectiva dedicada ao cinema de João Botelho. Depois de 16 anos a viver no Brasil, Ricardo Reis chega a Lisboa. Instalado no Hotel Bragança, na Rua do Alecrim, assiste ao desenrolar de um tempo particularmente sombrio na Europa, marcado pelos horrores do fascismo de Mussolini, pelos ideais nazis de Hitler, pela terrível Guerra Civil espanhola e, em Portugal, pelo autoritarismo salazarista do Estado Novo. Depois de uma visita à sepultura de Fernando Pessoa (Reis é, na realidade, uma personagem surgida da heteronímia de Pessoa), o fantasma do poeta faz uma série de aparições no quarto de Reis onde ambos se perdem em reflexões sobre a vida, o país e o mundo. Escrito em 1984, por José Saramago, prémio Nobel da literatura, O Ano da Morte de Ricardo Reis é adaptado ao cinema por João Botelho (Os Maias, Peregrinação). Com o brasileiro Chico Díaz a encarnar Ricardo Reis e Luís Lima Barreto a assumir o papel de Fernando Pessoa, o elenco conta também com a participação de Catarina Wallenstein, Rui Morisson, Victoria Guerra, Marcello Urgeghe e Hugo Mestre Amaro.

Baby Driver - Alta Velocidade

AXN, 22h53

Quando era pequeno, os pais de Baby (Ansel Elgort) morreram num acidente automóvel em que ele estava, o que o deixou com um zumbido constante nos ouvidos. Para compensar isso, ouve sempre música num iPod. Agora, é um exímio condutor em Atlanta, guiando carros para criminosos que fogem de assaltos. Eis a premissa deste filme escrito e realizado pelo britânico Edgar Wright (de Scott Pilgrim Contra o Mundo ou Hot Fuzz - Esquadrão de Província), com uma banda sonora cuidadosamente seleccionada pelo realizador e a acção milimetricamente coreografada ao som dela. O elenco inclui também Lily James, Kevin Spacey, Jamie Foxx, Jon Hamm, Jon Bernthal e Eiza González.

DOCUMENTÁRIOS

Que Estranha Forma de Vida

RTP2, 23h

Estreia deste documentário de Pedro Serra que se foca em estilos de vida alternativos, onde existe um esforço concertado de viver em harmonia com a natureza, seguindo princípios baseados numa ideologia de sustentabilidade de vida neste planeta. São explorados três projectos comunitários: a eco aldeia de Cabrum, no norte de Portugal; a Cooperativa Integral Catalana, em Barcelona, e o seu projecto “Áurea Social”; e a comunidade Tamera, situada no Sudoeste de Portugal há quase 20 anos.

Court Cam

Crime + Investigation, 22h30

Às quintas-feiras, há novos episódios da série documental Court Cam, um programa que explora os momentos dramáticos que se vivem nas salas de tribunal dos Estados Unidos da América. Um olhar sobre o sistema de justiça americano e a forma como os casos apresentados são resolvidos junto das figuras do juiz e dos jurados.

Alone

Blaze, 22h

Estão a ser transmitidos, às quintas-feiras, novos episódios de uma das séries sobre sobrevivência nos elementos naturais mais extremas da televisão contemporânea, Alone. Aqui, os corajosos participantes são deixados no seio da natureza, apenas com uma mochila com o mínimo para conseguireram sobreviver. Mas nesta temporada, o desafio vai mais além: terão de aguentar 100 dias, para ganhar um milhão de dólares. A questão que se coloca é se a resistência humana estará à altura do frio devastador, ou dos predadores agressivos que habitam o local da acção, pela segunda vez no Árctico, desta série.

DESPORTO

Jogos Olímpicos de Verão 2020 - Tóquio

RTP2, 7h e 21h04

Continuamos em dias de provas destes Jogos Olímpicos. Depois de uma manhã dedicada ao que está a acontecer em Tóquio, à noite, exibem-se os melhores momentos do dia.