Nos livros de História do futuro — no pressuposto de que, entretanto, não se confirma a máxima do humorista George Carlin, “The planet is fine. The people are fucked” —, quem sabe alguém dedicará ao corrente ano estas singelas linhas: “2021: apesar das restrições à circulação humana impostas pela pandemia que assolava a Terra, houve quem, nesse mesmo ano, decidisse dar um giro privado pelo espaço”.