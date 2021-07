O sucesso no tempo de avaliação do concurso de projetos da FCT (e o camuflar da taxa de aprovações)

Os aspetos positivos e negativos do último Concurso de Projectos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT) em todos os domínios científicos, divulgados a 28 de julho.

A comunidade científica nacional foi apanhada de surpresa com o anúncio feito esta quarta-feira pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT): passados pouco mais de quatro meses, estavam anunciados os resultados do último concurso de projetos em todas as áreas científicas.