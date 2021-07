FCT atribui 1450 bolsas de investigação de doutoramento

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) anunciou esta quinta-feira a atribuição de 1450 bolsas nos resultados provisórios do concurso de bolsas de doutoramento. Ao todo, foram feitas 3381 candidaturas e a taxa de aprovação foi de 49% do total das candidaturas elegíveis para financiamento, refere a FCT em comunicado. O investimento total deste concurso é de cerca de 109 milhões de euros.

No comunicado, indica-se que dos candidatos seleccionados 56,9% são mulheres. As bolsas a realizar integralmente em Portugal correspondem a 80,7%, enquanto 16,7% serão mistas (parte em Portugal e parte no estrangeiro) e 2,5% serão feitas integralmente no estrangeiro. Entre esses candidatos, 78,5% têm nacionalidade portuguesa. Estão propostas para financiamento candidatos de 43 países, com destaque para os de nacionalidade brasileira (143 bolsas), italiana (37), iraniana (24), espanhola (15) e indiana (nove).

Estas bolsas de investigação para doutoramento da FCT são bolsas de mérito atribuídas em todas as áreas científicas e servem para o desenvolvimento de planos de trabalho de investigação para a obtenção do grau académico de doutor. O processo de avaliação das candidaturas a concurso deste ano envolveu 403 avaliadores distribuídos por 36 painéis de avaliação.

A partir de agora, os candidatos passam a ter acesso aos resultados e comentários que justificam a sua classificação. “Em caso de não concordância com a proposta de decisão, os candidatos podem apresentar argumentos em sede de audiência prévia de interessados que serão analisados pelo painel de avaliação”, nota-se no comunicado. Os resultados finais do concurso serão divulgados durante Outubro deste ano, garante a FCT, assinalando que o processo de contratualização das bolsas se iniciará a partir da data da comunicação dos resultados finais.

No concurso de 2020, foram atribuídas 1360 bolsas de doutoramento. No ano passado, tinham sido feitas 3797 candidaturas.