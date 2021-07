Recolher obrigatório e limitação horária nos restaurantes podem acabar

Grupo de peritos diz que é preciso simplificar novas medidas e olhar para o país como um todo e sugere a criação de espaços para ajudar cidadãos “info-excluídos” a obter certificado digital com mais facilidade. Documento poderá passar a ser exigido numa lista mais extensa de actividades.

O recolher obrigatório e as limitações horárias em restaurantes, cafés e pastelarias não constam da proposta de plano feita por um grupo de especialistas a pedido do Governo. Estas medidas de controlo da pandemia, actualmente em vigor nos concelhos de risco elevado e muito elevado, podem ser suspensas no Conselho de Ministros desta quinta-feira.