Censos 2021: “Olhem para o exemplo de Braga”

Com o Norte a perder cerca de 100 mil habitantes numa década, o município aparece como aquele, em todo o país, que mais cresce em termos absolutos. Em termos relativos, Odemira, com uma população migrante vasta, ocupa o 1.º lugar.

Os resultados preliminares dos Censos 2021, revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira, podem estar cheios de dados preocupantes, como a perda de população, a concentração cada vez mais visível de habitantes em alguns concelhos do litoral e o despovoamento do interior, mas o que mais chamou a atenção do investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Pedro Góis, foi um dado positivo. “O que mais me espantou foi o caso de Braga. É das grandes cidades a que mais cresce, mas cresce muito”, diz. Para um país a braços com uma clara incapacidade em fixar população em cada vez mais dos seus municípios (dos 308 apenas 51 ganharam população e 257 perderam-na nos últimos dez anos), o sociólogo deixa um conselho: “Olhem para o exemplo de Braga. Não deve haver na Europa muitas cidades como ela que tenham feito o caminho que Braga fez.”