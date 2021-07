Rio afirma que “não há défice de oposição ao Governo”

O actual e um dos antigos líderes do PSD estiveram esta quarta-feira reunidos no Palácio de Belém para discutir os desafios políticos e orçamentais do país (ainda que, segundo Rui Rio, não se tenha falado do próximo Orçamento do Estado). À saída da audiência com o Presidente da República, Rui Rio garantiu que “não há défice de oposição ao Governo” e defendeu que não faz sentido estar a falar agora da construção de alternativas de direita, ou de esquerda: “Isso é uma coisa que acontecerá, se tudo for normal, em 2023”, declarou, acrescentando que não conhecia o convite anunciado pelo Chega aos partidos de direita para a preparação, já, de uma frente alternativa ao executivo socialista e que não faria qualquer “comentário público” sobre declarações de André Ventura.

Defendendo-se das críticas sobre a falta de uma oposição musculada à direita, Rio retorquiu que as críticas dos partidos políticos até podem ser considerados “acutilantes demais, quando estão a dizer mal de tudo permanentemente”. Confrontado pelos jornalistas sobre o pedido de Marcelo Rebelo de Sousa aos representantes do sector privado para que lutem por protagonistas políticos mais fortes, o líder do PSD admite que possa ser uma crítica à sua liderança, mas faz outras interpretações. “Eu não vi, mas tem de perguntar ao Presidente da República. Admito que seja, o que interpreto é que pretenderá o senhor Presidente da República - não é que me tenha dito lá dentro - que as associações patronais sejam mais interventivas na defesa dos seus interesses”, afirmou Rio.

O líder social-democrata aproveitou o encontro para voltar a criticar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que terá sido o tema principal do encontro. “Todos os anos estamos mais distantes da UE, estamos um pouco mais pobres. Não vou dizer que o PRR seja a última oportunidade, mas o caminho não está exactamente o que nós pretendíamos”, afirmou, lembrando que “por três vezes” o PSD apresentou propostas alternativas.

“O Governo nunca nos ouviu, inclusive cheguei a ouvir o primeiro-ministro a dizer que o PSD não tinha ideias. Dá-me ideia que não as leu ou não lhes ligou nenhuma. O primeiro-ministro e o Governo estão por conta e risco de um PRR que quiseram desenhar sozinhos”, criticou, apontando que apenas 25% das verbas deste plano é destinada às empresas.

Rui Rio lembra que Costa dispensou PSD

Sobre a negociação do próximo Orçamento do Estado, Rio lembrou as palavras de António Costa sobre a influência da bancada social-democrata na aprovação do documento. “Podiam as circunstâncias ser outras, porque podíamos ter de jogar entre a nossa convicção e o equilíbrio do país. Mas, há um ano, o primeiro-ministro foi claríssimo quando disse que, se para um Orçamento ser aprovado precisasse do PSD, ele se demitia”, lembrou, atirando as negociações para as bancadas da esquerda - mas deixou recados ao BE e ao PCP sobre a revisão da legislação laboral que pode comprometer ainda mais a competitividade do país. A proposta de Rio é, por isso, que se crie “melhor emprego e mais bem remunerado”, apesar de “não ter efeitos imediatos do ponto de vista eleitoral”, ao contrário de “aparecer uma ponte, uma estrada ou um hospital”.