Capoulas Santos propõe publicidade paga para promover Conferência sobre o Futuro da Europa

O deputado socialista Luís Capoulas Santos admitiu esta quarta-feira que pode vir a ser preciso pagar publicidade para fazer passar a mensagem da Conferência sobre o Futuro da Europa, que hoje começou em Lisboa.

Capoulas Santos, presidente da Comissão de Assuntos Europeus, participou hoje na abertura da Conferência sobre o Futuro da Europa (CoFE), na presença do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Trata-se de uma iniciativa, apresentada por Ana Paula Zacarias, secretária de Estado dos Assuntos Europeus, dedicada a dar voz aos cidadãos e que pretende durante os próximos meses contribuir para um melhor conhecimento das preocupações e anseios da sociedade civil sobre a União Europeia.

“Penso que temos um problema complicado que é o de como fazer chegar isto à opinião pública. Convenhamos que até ao momento ainda não o conseguimos. Não conseguimos atrair a atenção dos media e penso que deveremos fazer um esforço nesse sentido. Um esforço no sentido da própria publicidade paga porque, todos nós, hoje sabemos que o que não passa na televisão não acontece”, disse Capoulas Santos para quem é preciso “mobilização”.

“É fundamental que esta informação chegue aos nossos cidadãos porque assim não for seremos incapazes de os mobilizar. Temos muitas expectativas mas este exercício comporta riscos porque a forma inovadora que pretende conciliar “uma democracia directa” com a “democracia representativa” - apesar de todas as cautelas - e a forma como vão ser trabalhadas as conclusões penso que nos pode conduzir ao risco de uma grande frustração de expectativa”, salientou.

Capoulas Santos acrescentou que “está criada uma grande expectativa” sobre o resultado da conferência em Abril de 2022 e que a Assembleia da República quer assumir um papel de relevância no processo referindo que o Parlamento vai promover um conjunto de iniciativas que envolvem nomeadamente a Comissão de Assuntos Europeus e os vários grupos parlamentares nos próximos meses.

A CoFE, segundo a mensagem oficial, pretende "levar a Europa para lá das suas capitais, reforçando a ligação entre os europeus e as instituições”.

Organizado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, o evento teve como objectivo promover o debate sobre a iniciativa ao nível nacional e apelar à organização de eventos pela sociedade civil.

Além de organizações da sociedade civil participaram membros da Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República, Conselho Económico e Social, Parlamento Europeu, Comissão Europeia, Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Conselho Nacional de Juventude.