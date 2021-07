Instalação de Madalena Martins na rua de Santa Catarina insere-se num programa de revitalização do comércio local promovido pela Câmara do Porto. Promete uma “viagem sensorial e imersiva” a quem está de passagem.

Para uns são nuvens, para outros ondas do mar. As peças suspensas que compõem “Paisagem Etérea”, a mais recente instalação de Madalena Martins na cidade do Porto, não deixam ninguém indiferente.